Тель-Авив, Израиль, 2 августа, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Министрам правительства Израиля и другим высокопоставленным чиновникам страны выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки со стороны Ирана и его союзников, сообщил 2 августа израильский новостной портал Ynet.

Israel Defense Forces

Мера призвана обеспечить непрерывность функционирования органов власти в условиях возможного отключения электроэнергии и перебоев с сотовой связью, сказано в сообщении.

Генеральный директор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли провёл совещание с министрами, в ходе которого было принято решение готовиться к худшему и при этом не разгонять панику, отметил портал.

«Нужно готовиться к худшему (сценарию)», — процитировало издание решение министров.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому Хании в Тегеране.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре 1 августа осудили политическое убийство Хании, указав на опасные последствия таких действий.

Израиль «получит пощёчину» в ответ на убийство Хании, заявил главнокомандующий ВС Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави. Газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

США отправили на Ближний Восток ещё 12 боевых кораблей, сообщала The Washington Post со ссылкой на источники. Президент страны Джозеф Байден пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху военную защиту от Ирана, ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов, отмечала пресс-служба Белого дома.

Нетаньяху не получил одобрения США на начало кампании в Ливане и теперь сам пытается спровоцировать Иран и «Хезболлу» на ответные действия, которые послужат поводом для израильского вторжения, потому что тогда и Вашингтону нечего будет возразить, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов.