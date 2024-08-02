Киев, 2 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак призвал в своём Telegram-канале не допустить возвращения на оперные сцены Европы российской певицы Анны Нетребко.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад», — написал он.

Кроме того, глава офиса назвал её «слугой режима» президента России Владимира Путина и призвал отреагировать всех причастных.

Таким образом он прокомментировал информацию, что российская сопрано Анна Нетребко вернётся на сцену Римской оперы, где примет участие в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини.

Как передавало ИА Регнум, после начала СВО Нетребко, перебравшаяся жить в Европу, пыталась сохранить нейтралитет и не высказывалась в отношении ситуации на Украине. Певица делала общие заявления о любви к Родине и сочувствии к беженцам. Также певица уверяла, что испытала «давление с нескольких сторон и институтов».

В конечном итоге Нетребко «категорически осудила» решение Москвы о проведении спецоперации. А в феврале 2024 года подчеркнула, что давно определилась со своим выбором и не собирается возвращаться в Россию. Несмотря на это, сотрудничество с ней разорвали «Метрополитен-опера», «Ла Скала», немецкий лейбл Centre Stage Artist Management, принадлежащий Universal Music.

В марте 2023 года она добилась через суд компенсации в размере 200 тыс. долларов. «Метрополитен-опера» должна будет выплатить ей эти деньги за 13 выступлений, отменённых в 2022 году.