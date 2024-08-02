Москва, 2 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали о чемпионате мира по огуречному хрусту, немузыкальных медведях, рыбе-сардельке и многом другом. Самое интересное — в нашей подборке.

Кадр из мульфильма «Архангельские новеллы». 1986. режиссер Л.Носырев, Сеню Малину озвучивал Е.Леонов Перепилиха и медведь

Центральный федеральный округ

Жителям подмосковного Ногинска маркетплейс прислал вместо ноутбука ржавый топор, пишет «Московская область 24». Молодая семья заказала ноутбук за 90 тысяч рублей в рассрочку. Когда пришел товар, они сняли видео распаковки и запечатлели обмотанный скотчем топор. Может, маркетплейс так намекает, что офисных работников в стране хватает, а вот представители рабочих профессий в дефиците?

Жительницы Липецкой области становятся жертвами плодовоовощных заготовок, жалуется «Липтаун». За неделю в ожоговом центре оказались пять женщин от 20 до 80 лет. Они получили ожоги из-за упавших кастрюль с кипятком или лопнувших банок. Во всех случаях ситуацию усугубило самолечение: женщины обратились за медицинской помощью не сразу, а когда начались осложнения.

В Орловской области организаторы сельского туризма не дают скучать — они открыли кукурузный лабиринт, хвастается «Орлиный взор». На кукурузном поле размером в шесть с половиной гектаров появился лабиринт, сверху похожий на Конька-горбунка. Там действительно можно заблудиться: поворотов много, а кукуруза выше человеческого роста.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге уложили ароматизированный асфальт, который в горячем состоянии пахнет ягодами, сообщает «Ночной губернатор». Летом в городе традиционно меняют дорожное покрытие, и намного приятнее в жару ощущать запах клубники, чем асфальта. Отдушка безопасна, издаваемый ею запах проходит после того, как уложенное покрытие застывает.

Вологодским медведям не нравится музыка, сетует «Страновед». В одну из деревень Вологодской области регулярно приходил медведь разорять пасеку. Специалисты Охотинспекции посоветовали пасечнику оставлять включенный радиоприемник, вложенный в пятилитровую пластиковую бутылку. Хозяин пасеки воспользовался советом, и медведь больше не приходил. К сожалению, не сообщается, какая именно музыка была медведю столь отвратительна, что он предпочел отказаться от меда, лишь бы ее не слышать.

Приволжский федеральный округ

В Оренбурге женщина внезапно начала рожать прямо на улице возле магазина «Пятерочка», и за те 14 минут, что машина скорой помощи ехала на вызов, директор магазина успела принять роды. У матери и ребенка все хорошо, радуется канал «Передаёт Оренбург | Новости». Мы многого не знаем о профессиональных навыках работников торговых сетей.

В Кировской области прошел первый чемпионат мира по огуречному хрусту. Участники должны были громче всех откусить огурец, а звук хруста считывал специальный микрофон. Участие в турнире приняли 40 человек из 13 стран. Первое место занял уроженец Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибела, рассказывают «Новости Кирова и Области».

Жители Пермского края увидели на трассе советский космический корабль, делится канал «Солёные уши рекомендуют». Местные группы пишут, что это «Буран», его везли в музейный комплекс в Свердловской области. После реставрации он должен стать экспонатом.

Южный федеральный округ

Севастополец Игорь Круглов поднялся на горную вершину, при восхождении на которую погибает каждый десятый альпинист, и установил там флаги России и Севастополя. Это горная вершина К2 высотой 8611 метров — одна из самых высоких точек планеты, лишь Эверест ее превосходит. «Тем ценнее заслуга нашего земляка», — радуется «Южная башня».

В Краснодарском крае житель Новороссийска помыл голову под дождем, высунувшись с балкона. «Сапа Юг» объясняет, что это не блажь и не перформанс: в городе перебои с водоснабжением, поэтому дождь рассматривается как альтернатива душу.

Сарделька — это рыба. Ученые обнаружили в озере Абрау в Краснодарском крае абраускую сардельку — рыбу, которая ранее считалась исчезнувшей. В последний раз ихтиологи встречали ее в 2008 году. Порадуемся вместе с каналом «Сочи Life», что у сардельки все хорошо.

Северо-Кавказский федеральный округ

«1777 | Ставрополь и край» пишет, что на Ставрополье какая-то овца спровоцировала серьезное ДТП. Посреди ночи отбившаяся от стада овца тупо стояла посреди дороги в Апанасенковском округе. Машина Lada Vesta под управлением 26-летнего водителя сбила животное и перевернулась. Водитель и пассажир получили травмы, о состоянии овцы не сообщается. Хозяина бестолкового зверя ищет полиция.

Уральский федеральный округ

В Тюменской области люди в костюмах жителей Древней Сибири на лошадях, квадроциклах и вездеходах преодолеют 80 километров от Тюмени до села Покровского. Это будет пробег по древнему пути освоения Сибири, посвященный 80-летию Тюменской области, сообщает «Тюменская область сегодня». Среди участников мероприятия — замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава Тюмени Максим Афанасьев.

«Бажовский сказ» рассказывает, что в Свердловской области нейрохирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила извлекли из черепа 78-летнего пациента гвоздь длиной 15 сантиметров. Гвоздь прошел от виска к виску через обе глазницы и повредил оболочку мозга, но нейрохирургам удалось сохранить пациенту зрение, череп тоже остался цел. Как гвоздь оказался в голове, остается загадкой.

Сибирский федеральный округ

В Новосибирской области собирались судить (но передумали) 20-летнего жителя поселка Новые Решеты, который посадил свою мать на цепь за многодневное празднование 8 Марта. «ОТС-Горсайт — Новости Новосибирска» напоминает, что в марте молодой человек сорвался из-за того, что его мама была в запое несколько дней по случаю праздника. Сын не вытерпел, ударил мать, приковал цепью к печке и ушел на работу. В суде мать сына простила, а сын перед матерью извинился. Дело было закрыто из-за примирения сторон.

«Узник Абакана» рассказывает, что в Хакасии склон у Бородинской пещеры украсил рисунок огромного оленя в скифском стиле — 56 на 40 метров. Представители Бородинской пещеры, которая является природным памятником республиканского значения, утверждают, что это уникальный для Сибири арт-объект. Носителями скифской культуры были тагарцы, проживавшие на территории современной Хакасии в конце первого тысячелетия до н. э.

Дальневосточный федеральный округ

В Благовещенске на камеру попала тарантиновская сцена ограбления аптеки, делится «ВСЯ КАМЧАТКА». Мужчина направил на фармацевта пистолет и потребовал дать ему промедол, иначе пообещал выстрелить. «Ну и что теперь? Ну застрелишь, и что, он появится?» — раздраженно ответила ничуть не испугавшаяся фармацевт. Плохо державшийся на ногах грабитель уточнил: «А промедола не будет?» Женщина подтвердила: «А промедола все равно не будет». «Ну ладно тогда», — философски согласился наркоман и ушел. Позже его поймали, пистолет оказался игрушечным.

На Камчатке туристы, считающие себя бессмертными, упорно продолжают ходить к Мутновскому вулкану, в районе кратера которого непрерывно происходят обвалы, а сейсмическая активность держится на высоком уровне. «Мачо с Авачи» цитирует главу МЧС Камчатского края Сергея Лебедева, которому все это изрядно надоело: «В случае беды мы вас даже откопать не сможем. Не ходите на вулкан. Я не хочу, чтобы миллионы тонн вулканической породы похоронили вас заживо в этом безусловно красивом месте».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 9 августа.