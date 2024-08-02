Москва, 2 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Около 100 животных, в числе которых есть редкие и вымирающие виды, спас Московский зоопарк с начала года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В зоопарк некоторые обитатели попадают с травмами или в ослабленном состоянии», — написал Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что в своё время в столичном зоопарке оказались азиатские слоны Памир и Пипита, которых спасли от истощения, амурский тигр Тихон, вышедший к людям из-за сокращения кормовой базы, а также дальневосточный леопард Эльбрус, сбитый машиной.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906193" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Московский зоопарк приютил бобренка

Также центр реабилитации рукокрылых регулярно помогает летучим мышам, с осени 2023 года специалисты спасли более 600 особей.

Помимо этого, сохранением редких и вымирающих видов животных занимается зоосад. В мае в Центр воспроизводства привезли двух рыбных филинов, число их пар в России всего 300–400. На данный момент сотрудники центра работают над созданием искусственной популяции этого исчезающего вида птиц.

Собянин рассказал, что накануне в центре родился первый детёныш из крымской популяции леопардового полоза, которая считается редчайшей в мире. Чтобы сохранить многообразие фауны России, столица участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов животных, заключил мэр Москвы.