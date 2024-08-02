Москва, 2 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Комитет ветеринарии Москвы просит Зюзинский суд запретить жителю района Бутово содержать коз в городе. Об этом сообщает пресс-служба суда в официальном Telegram-канале.

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«Как указано в иске, ГБУ «Мосветобъединение» обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро «Скобелевская» коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца», — указано в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906181" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Знаменитых бутовских козлов решили прогнать с улиц Москвы

В иске говорится, что это привело к загрязнению окружающей среды. Отмечается, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может привести к возникновению и распространению заразных болезней, в связи с чем комитет ветеринарии просит суд разрешить спор с ответчиком, который игнорирует уведомления и предостережения «Мосветобьединения» и управления Россельхознадзора.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября 2023 года в Южном Бутово на капоте одной из припаркованных машин два козла устроили драку. Один из козлов не пускал второго на капот транспорта. Некоторое время парнокопытные бодались, а затем осаждавший машину решил всё-таки сдаться. Победившее животное пробежало по крыше машины, а затем спрыгнуло вниз, покинув место происшествия.

30 июля жительница Новой Москвы обнаружила самку ядовитого паука в купленной на рынке клубнике. Женщина решила оставить животное, так как её сын-школьник увлекается насекомыми и пауками. Она также уточнила, что спустя некоторое время самка оставила потомство, а сама погибла.