Москва, 2 августа, 2024, 16:04 — ИА Регнум. У России есть немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouТube, заявила 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ситуации систематического нарушения видеохостингом российских законов и пренебрежения правами аудитории из РФ Россия вправе воспользоваться соответствующими юридическими инструментами, отметила Захарова в интервью «РИА Новости».

«Мы видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и её интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», — сказала официальный представитель МИД.

Захарова также напомнила о блокировке администрацией YouTube аккаунтов российских СМИ и органов власти.

Как передавало ИА Регнум, Роскомнадзор ранее заявлял, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.

По данным профильных сервисов, 1 августа число жалоб жителей России на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. На портале «Сбой.рф» отмечалось, что трудности могут быть временными и что их источником может быть авария или технический сбой.

Работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.

YouTube не является нейтральной интернет-платформой, которая ориентируется на интересы своей аудитории, видеохостинг отрабатывает политические установки властей США, заявил 31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Администрация YouTube продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора об удалении экстремистских материалов, добавил он.