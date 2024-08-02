Париж, 2 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Организаторы трансляции по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Париже перед началом соревнований по метанию молота ошибочно поставили в графике с указанием мирового и олимпийского рекордов российский флаг.

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Так, Юрий Седых, обладатель мирового рекорда по метанию молота, установленного в 1986 году (86,74 м), указан под советским флагом, а его соотечественник Сергей Литвинов, установивший олимпийский рекорд (84,80 м) в этой же дисциплине в 1988 году, указан под современным российским триколором.

Ранее во время трансляции соревнований по плаванию на официальном сайте Олимпийских игр появился кадр с мировым рекордом пловчихи Евгении Чикуновой, напротив фамилии которой был размещён российский флаг, а не символика нейтральных атлетов.

Российская спортсменка радостно отреагировала на появление сообщения о её рекорде и флага России. Она отметила, что не думала, что может быть как‑то по‑другому, поскольку рекорд ратифицирован официально.

Как передавало ИА Регнум, Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля и продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Им разрешено участвовать лишь в индивидуальных видах спорта и без любой национальной символики.