Омск, 2 августа, 2024, 15:51 — ИА Регнум. В Омске 13-летняя девочка погибла из-за загоревшегося во время зарядки электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области в официальном Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как отмечено в публикации, ночью 2 августа в жилом доме на улице Северной произошёл пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание батареи электросамоката. В результате инцидента ребёнок погиб.

В связи с произошедшим следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Представители ведомства отметили, что в настоящее время следователи провели осмотр места происшествия и назначили проведение экспертиз, которые направлены на установление всех обстоятельств ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа 2023 года в Москве из-за возгорания электросамоката пострадали трое детей. Пожар был оперативно ликвидирован, жильцов квартиры эвакуировали. Дети были госпитализированы.

Ранее СМИ сообщали, что электросамокат стал причиной пожара в детском саду в Нью-Йорке. В результате произошедшего пострадали 18 детей.