Угледар, ДНР, 2 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут оказаться в котле в Угледаре на временно оккупированной Киевом части ДНР, сообщил 2 августа источник в силовых структурах.

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

По его словам, которые передаёт Lenta.ru, оперативная обстановка на угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные взяли под артиллерийский огневой контроль важный транспортный узел ВСУ в районе Угледара.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Минобороны информировало, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районе Угледара, а также около Гуляйполя и Новодаровки в Запорожской области.

До этого штурмовик из Забайкальского края группировки войск «Восток» с позывным Мияги рассказал, как на протяжении нескольких дней в одиночку отвлекал внимание ВСУ от сослуживцев под Угледаром. А российское военное ведомство опубликовало видео с квадрокоптера, снятое сослуживцами Мияги. На кадрах видно, как боец пробирался под ударами ВСУ, а вокруг него разрывались снаряды, мины и сброшенные с беспилотника боеприпасы. Штурмовик совсем близко слышал вражеские голоса и всячески пытался держать их внимание на себе.

После выполнения задачи штурмовым отрядом боец пешком пошёл к своему подразделению.

Кроме того, 26 июля военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке предупредил о том, что Вооружённые силы Украины могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР).