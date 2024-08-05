Солнечногорск, Московская область, 5 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Сеть АЗС «Газпромнефть» открыла новую заправку на 75-м км федеральной трассы М-11 «Нева» на пути из Москвы в Санкт-Петербург. Она стала восьмой станцией сети на этой автомагистрали.

«Газпромнефть» Сеть «Газпромнефть» увеличила число АЗС на трассе М-11 «Нева»

Новая станция построена в интерактивном формате: информация для клиентов транслируется через встроенные медиаэкраны. Кроме того, на ней работают фирменные кафе и магазин.

Для заправки крупногабаритного транспорта установлены скоростные топливораздаточные колонки. Одновременно на станции могут заправляться 12 автомобилей.

Кроме того, на станции действует система постоплаты, когда клиенты самостоятельно или с помощью персонала сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом. Там же автопутешественники могут бесплатно подкачать шины, а также помыть стекла, фары и номерные знаки автомобиля.