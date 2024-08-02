Москва, 2 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В Москве минимальная площадь квартир при строительстве составит не менее 28 кв. м. Соответствующее постановление подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

В опубликованном документе говорится, что с 1 августа минимальная площадь однокомнатных квартир, рассчитываемая без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров, составит 28 кв. м. Для двухкомнатных установлен минимальный порог в 44 кв. м, для трёхкомнатных — не менее 56 кв. м, четырёхкомнатных — менее 70 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.

20 июля заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что с января по июнь 2024 года правительство Москвы приняло решения о реализации ещё девяти проектов комплексного развития участков бывших промышленных зон и недостаточно эффективно используемых территорий. В первом полугодии город утвердил 24 решения о комплексном развитии территорий. Девять из них предусматривают возведение жилья для реализации программы реновации и других городских нужд.