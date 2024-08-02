Париж, 2 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Американский актёр Том Круз намерен исполнить «эпический трюк» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает 2 августа TMZ.

TASS /Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via ZUMA Американский актёр Том Круз

Источники рассказали изданию, что Круз предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) идею, как связать парижские Игры со следующей летней Олимпиадой, которая пройдёт в Лос-Анджелесе в 2028 году.

«Предполагается, что Том Круз спустится по канату с верхней части стадиона «Стад де Франс» с официальным олимпийским флагом в руках», — говорится в материале.

Затем телевизионную трансляцию прервут и покажут ролик, как Круз на самолёте доставляет олимпийский флаг в Лос-Анджелес и спускается на парашюте к надписи «Голливуд». Этот трюк сняли ещё в марте, отмечает издание.

Зрители также увидят, как Круз передаёт флаг олимпийским спортсменам, среди которых будут велосипедист, скейтбордист и волейболист. С флагом они проедут по Лос-Анджелесу.

Эпизод с трюком Круза ещё разрабатывается. Не исключено, что его начнёт дублёр, который спустится по канату вместо Круза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее зрители и эксперты назвали церемонию открытия Олимпиады в Париже безвкусным и некрасивым шоу, которое оскорбило «христианские и традиционные ценности».

Во время церемонии произошло несколько казусов. В частности, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады в Париже прошла с масштабным провалом. Глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря» стало апофеозом церемонии, указала дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые моменты, вошедшие в программу церемонии открытия Игр, вызывают отвращение. Он отметил, что МОК, согласовав такую программу презентации, пошёл по «опасному пути». В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков подчеркнул, что идеология прошедшей в Париже церемонии разделяет народы и общества.