Минск, 2 августа, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем и заявил, что просит у Бога только одного: чтобы состояние здоровья было на нынешнем уровне, передаёт 2 августа белорусское государственное информагентство «БелТА».

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

На встрече с жителями агрогородка Прудок Лукашенко отметил, что покинувшие Белоруссию оппозиционеры, готовясь к выборам, распространяют дезинформацию о якобы совершаемых им преступлениях, а также о его якобы существующих проблемах со здоровьем.

«Факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете или я вас, так вы докажите это. Вторую тему взяли: раз «вор» не проходит, значит, здоровье — умирает. Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Обращение главы государства зачитал премьер-министр Роман Головченко. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о недомогании Лукашенко.

Президент Белоруссии позднее сообщил, что перенёс аденовирус, но «умирать не собирается». Заболевание Лукашенко связал с напряжённым графиком работы и невозможностью уделять достаточное время своему здоровью. В декабре того же года президент Белоруссии провёл совещание полушёпотом, пояснив, что потерял голос.