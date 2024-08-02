Вашингтон, 2 августа, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Бывший американский лидер Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру Камалы Харрис на выборах президента США из-за желания пристроить свою дочь Челси послом в Великобритании, пишет The New York Post со ссылкой на источники.

Matt Rourke/AP/TASS Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон

«Челси Клинтон очень хочет быть послом в Великобритании. Причина, почему Билл и Хиллари в первые пять минут поддержали участие Камалы в президентских выборах, заключается в том, что они заискивали (перед Харрис)», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что чета Клинтон работает над этой идеей уже долгое время. Кроме того, пишет издание, Челси также не отказалась бы от аналогичного поста в посольстве во Франции.

Как передавало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Глава Белого дома поблагодарил за работу свою команду, особенно вице-президента Камалу Харрис. Байден призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

После решения Байдена Камала Харрис объявила о намерении стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Билл Клинтон и его супруга Хиллари поддержали выдвижение Харрис.