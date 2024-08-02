Москва, 2 августа, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон, который запрещает продажу энергетических напитков несовершеннолетним, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Согласно документу, продавцы будут вправе потребовать предъявить документы для продажи этих напитков. Кроме того, субъекты РФ могут самостоятельно ограничивать место и время продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

Соответствующий закон был принят Госдумой 31 июля.

Как передавало ИА Регнум, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее отмечал, что врачи доказали вред энергетиков для здоровья. На фоне их бесконтрольного потребления растёт риск развития многих заболеваний, в том числе сахарного диабета и гипертонии.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявляла, что такой запрет действительно нужен, однако его недостаточно. Она добавила, что проблема гораздо серьёзнее в связи с тем, что уже целое поколение выросло на энергетиках, а многие родители сами покупают эти напитки детям.