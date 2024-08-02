Донецк, 2 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Появились кадры с рынка в посёлке Абакумова на западе Донецка, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника.

Донецкое агентство новостей

Так, на фото с места происшествия видны воронка от взрыва и множество следов крови пострадавших покупателей и сотрудников рынка.

Как уточняет «Донецкое агентство новостей», из-за проблем со связью сразу вызвать скорую не удалось, люди сами оказали пострадавшим первую помощь и отвезли их в медучреждения.

Донецкое агентство новостей

Как передавало ИА Регнум, 2 августа ВСУ ударили дроном-камикадзе по рынку в Донецке. По предварительным данным, в результате удара пострадали семь мирных жителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар по рынку в Донецке, заявила, что киевский режим из года в год устраивает теракты против гражданского населения Донбасса за счёт поддержки США, которые в это же время радеют за «права человека и борьбу с терроризмом».

Вместе с этим Захарова выразила уверенность, что западные правозащитники и международные организации проигнорируют очередной удар ВСУ по мирным жителям.