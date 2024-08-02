Москва, 2 августа, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Жилой квартал появится на севере Москвы на месте бывшей промзоны. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, реорганизация пройдет по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Строительство жилья в Москве

Заместитель мэра пояснил, что три участка бывшей промзоны «Магистральные улицы» площадью более 73 гектаров рядом со Звенигородским шоссе вошли в проект комплексного развития территорий. «Там планируется строительство крупного жилого квартала, где появится свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 1,26 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит почти 27 миллиардов рублей. «В итоге будет создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест», — отметил заместитель мэра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках проекта КРТ, помимо жилья, будет возведено более миллиона квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая семь образовательных организаций. «Инфраструктуру будущего квартала дополнят четыре объекта коммунального хозяйства площадью почти 35 тысяч квадратных метров. Саму территорию благоустроят и озеленят», — пообещал Гаман.

Напомним, это второй проект КРТ, реализуемый на территории промзоны «Магистральные улицы». Ранее было принято решение о реорганизации другого участка площадью 1,6 гектара. Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.