Лозанна, Швейцария, 2 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Всемирная боксёрская организация любительского бокса World Boxing поддержала выступление на Олимпиаде-2024 в Париже алжирца Имана Хелифа, который идентифицирует себя женщиной.

Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press Иман Хелиф

«Она выступала у нас на соревнованиях, мы ничего не имеем против», — говорится в заявлении.

В апреле 2023 года США и Великобритания выразили желание покинуть Международную ассоциацию бокса (IBA), создав новую организацию любительского бокса под названием World Boxing. Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отметил, что появление этой организации может привести к расколу в мировом боксе.

Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил, что такое решение говорит о том, что Америка использует спорт как оружие и пытается контролировать самоопределение остального мира.

23 июля МОК принял решение исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций. Ранее организация разрешила сборной России по боксу выйти на церемонию открытия чемпионата мира в Индии с российским флагом. Глава организации Умар Кремлёв назвал такое решение МОК местью за попытки защитить честь спортсменов.

30 июля Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Имана Хелифа из Алжира, а также Линь Юйтин из Тайваня. По словам представителя МОК Марка Адамса, в данном случае было установлено, что трансгендеры являются женщинами. Он призвал не оказывать давление на спортсменок, так как на данном этапе они соответствуют требованиям.

26 марта 2023 года Иман Хелиф дисквалифицировали перед финальным боем из-за высокого уровня тестостерона.

Умар Кремлев отметил, что в 2023 году Хелиф и Юйтин попытались выдать себя за женщин на мировом первенстве в Индии. Однако результаты генетических тестов доказали наличие у них ХY-хромосомы.

Также Николай Валуев прокомментировал допуск двух боксёров-трансгендеров до Олимпийских игр, отметив, что эти спортсмены используют своё преимущество, приходя в женские виды спорта. Он также назвал несправедливым включение трансгендеров в женские виды спорта.