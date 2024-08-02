Москва, 2 августа, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Россия передала Украине тела 250 бойцов и получила 38 тел военнослужащих. Об этом депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной спецоперации Шамсаил Саралиев сообщил 2 августа РБК.

Константин Сазончик/ТАСС

«250 тел отдали, 38 вернули», — сказал Саралиев и добавил, что обмен состоялся силами Минобороны России.

В украинском Координационном штабе по вопросам пленных подтвердили, что получили тела бойцов ВСУ. Там уточнили, что это погибшие на различных направлениях от ЛНР до Херсонской области, а также в Мариуполе.

Процедура проведена в соответствии с нормами Женевских конвенций при содействии международных организаций. В ходе судмедэкспертизы установят личности погибших, затем тела передадут родственникам для захоронения, добавили в штабе.

Как сообщало ИА Регнум, российская и украинская стороны регулярно обмениваются телами погибших. В мае Россия вернула Украине 212 тел и получила тела 45 бойцов, в июне — передала ещё 250 тел и получила 32 тела погибших.

Киев не раскрывает точные данные о потерях в ходе конфликта. Только в июле в ходе боевых действий ВСУ потеряли более 60,6 тыс. бойцов — примерно по 2 тыс. в день, следует из сводок Минобороны РФ.

За время спецоперации украинская армия безвозвратно лишилась более 700 тыс. человек, констатировал в конце июля замглавы Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, подобные потери являются «совершенно беспрецедентными».