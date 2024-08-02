Алёшки, Херсонская область, 2 августа, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили Алёшковскую центральную районную больницу (ЦРБ), где вручили сотрудникам учреждения государственные, президентские и ведомственные награды, сообщил 2 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Telegram-канал/Владимир Сальдо

«За высокие достижения и гражданский героизм вручили лучшим сотрудникам лечебного учреждения государственные, президентские и ведомственные награды. Медработники Алешковской больницы ежедневно совершают настоящий подвиг, спасая жизни и сохраняя здоровье людей в условиях постоянной опасности из-за вражеских террористических обстрелов», — написал глава региона.

Сальдо информировал, что ранее для больницы было закуплено и введено в эксплуатацию более 40 единиц крупного медицинского оборудования. Однако, по его словам, темпы переоснащения лечебного учреждения, находящегося в 10-километровой зоне боевого соприкосновения, надо увеличить. Главному врачу Алёшкинской ЦРБ Владимиру Харлану рекомендовали составить и подать соответствующие запросы.

«Именно благодаря действующей ЦРБ люди в прифронтовых Алёшках могут жить и работать, несмотря на непроходящую угрозу со стороны боевиков украинских формирований. Больница делает город живым, и за это моя огромная признательность всем медицинским работникам», — добавил губернатор Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Кириенко в ходе визита в Северодонецк (ЛНР) осмотрел ряд социальных объектов, в том числе городскую больницу, и вручил медикам благодарственные письма от президента Владимира Путина. Также замруководителя администрации главы государства ознакомился с работой автолавок, действующих вблизи линии боевого соприкосновения, и осмотрел их ассортимент.

Кроме того, в Северодонецке Кириенко посетил Дворец культуры, где был завершён капитальный ремонт, и ознакомился с ходом подготовки к учебному году в средней школе № 11.

В июне Кириенко посетил Дворец культуры в Червонопартизанске в ЛНР и ознакомился с ходом ремонтных работ. В ходе той же поездки первый заместитель главы администрации президента ознакомился с ходом ремонта Комсомольского поселкового клуба в Свердловском муниципальном округе и восстановления одной из старейших школ города — Свердловской гимназии № 2.