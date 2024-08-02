Москва, 2 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Более 35 тыс. мероприятий организуют в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который проходит с 1 августа по 8 сентября в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

moscow2030. mos.ru

Сообщается, что в рамках форума-фестиваля будут работать более 200 тематических зон на более чем 30 площадках. Там будут развёрнуты композиции, посвящённые градостроительству, транспорту, технологиям, экономике, здоровью, спорту и культуре, моде и гастрономии.

«Важнейшая тема форума — поддержка участников СВО и жителей новых регионов. На площадках форума развёрнуты пункты самой крупной городской благотворительной акции «Москва помогает», — сказал Собянин.

Также для посетителей мероприятия оборудовали зоны, на которых можно заняться стрит-артом и посетить показы фильмов, погрузиться в метавселенную ВДНХ, купить продукцию столичных производителей.

В парке «Зарядье» гостям расскажут о культуре, урбанистике и финансовой грамотности. Также организаторы мероприятия подготовили площадки для проведения модных показов, спектаклей, концертов и светового шоу. На «Винзаводе» покажут редкие плакаты, живопись и графику советского периода.

В Гостином Дворе расскажут о новых технологиях в сфере медицины, образования и социальных инноваций. Также в Доме культуры «ГЭС-2» пройдут лекции на тему урбанистики, комфортной городской среды и развития технологий. На Манежной площади организовали интерактивную выставку «Цифровые технологии Москвы».

На Болотной площади откроют маркет «Сделано в Москве», где будет представлено свыше 20 тыс. товаров от столичных производителей. В парке Горького организовано пространство для молодёжи с мастер-классами и футуристичными дискотеками, а в «Лужниках» открыты 18 тематических зон для занятий спортом.

В инновационном центре «Сколково» пройдёт фестиваль «Портал 2030–2050», где проведут конференцию мировых футурологов, арт-выставку и мультимедийное шоу.