Вашингтон, 2 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Администрация США повела себя двулично, проявила несправедливость и безразличие, когда не добилась включения экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля в список заключённых для обмена. Об этом говорится в заявлении семьи американца, пишут 2 августа «Ведомости».

Егор Алеев/ТАСС

В 2021 году Фогеля, которому на днях исполнилось 63 года, задержали в Москве за контрабанду наркотиков. Российский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. В Москве он около десяти лет преподавал историю в англо-американской школе.

Родственники осуждённого назвали вопиющей несправедливостью тот факт, что обменяли других американцев и даже иностранцев, хотя Фогель гораздо дольше находится в заключении. Правительство США отказалось сделать для простого учителя то же самое, посетовали они.

«Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно», — подчёркивается в заявлении.

Близкие Фогеля добавили, что он «не богат, не знаменит» и не имеет могущественных покровителей. Борьба, которую продолжают 95-летняя мать американца и члены его семьи, встречает не поддержку и понимание, а сопротивление и двойные стандарты.

Как сообщало ИА Регнум, Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки наркотиков в Россию. В дальнейшем наркотики могли сбывать среди учащихся школ.

Президент России Владимир Путин 1 августа подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившиеся в заключении в семи странах НАТО. В аэропорту Внуково россиян встретил Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.