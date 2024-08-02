Москва, 2 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Изменения в правилах льготной ипотеки для IT-специалистов нужны, чтобы пресечь возможные злоупотребления, заявил на брифинге 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Те специалисты, которые хотят работать, у них никаких проблем не будет», — подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем он добавил, что есть те, кто хочет злоупотребить льготным решением, именно поэтому и были приняты новые правила.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля правительство продлило льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года. Предельная ставка кредитования составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей. Вместе с этим ставка может быть снижена за счёт банковских или региональных программ, пояснили в правительстве.

СМИ на следующий день распространили информацию, что российские специалисты IT-компаний не смогут уволиться до полного погашения льготной ипотеки. Уточнялось, что минимальный срок работы, установленный для IT-специалистов, взявших льготную ипотеку, составлял пять лет с момента оформления кредита, работники IT-компаний должны будут работать в течение всего срока ипотеки.

Позднее Минцифры опровергло эту информацию. В министерстве подчеркнули, что переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. В ведомстве также уточнили, что при увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени у IT-сотрудника сохраняется льготная ставка по ипотеке.