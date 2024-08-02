Москва, 2 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Число посетителей портала поставщиков Москвы с начала 2024 года превысило 1,8 млн пользователей, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Портал поставщиков уже более 11 лет позволяет заказчикам оперативно проводить закупки малого объёма, предпринимателям — расширять географию бизнеса, продвигать товары и услуги, а также анализировать рынок предложений конкурентов», — добавила она.

По словам заммэра, в период с января по июль 2024 года портал посетили более 1,8 млн пользователей, это практически на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023 года. Для ускорения процесса проведения сделок все контракты на платформе заключаются в электронном виде, отметила она.

Руководитель департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что более двух третей всех посетителей портала приходится на пользователей из Москвы и области.

«Среди других регионов лидерами являются Пермский край, Новосибирская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ. Число пользователей из этих субъектов составило более 450 тысяч, или около 30% от общего количества уникальных посетителей», — сказал он.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он является площадкой, на которой государственные заказчики могут оперативно приобретать необходимые товары или услуги. Как заявил Собянин, к этому моменту число пользователей платформы превысило 57 тысяч. Всё это — заказчики из 40 регионов России. Продукцию предлагают более 330 тысяч поставщиков, причём свыше 90% из них являются представителями малого и среднего бизнеса.