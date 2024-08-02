Москва, 2 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Обмен заключёнными показал, что Россия не бросает своих. Об этом 2 августа корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В аэропорту турецкой Анкары 1 августа состоялся исторический обмен заключёнными из семи стран. В Россию вернулись 10 человек из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении. В аэропорту Внуково россиян встречал президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил тех, кто имеет отношение к военной службе, за верность присяге и долгу, и пообещал представить их к государственным наградам.

Безпалько отметил, что этот обмен был результатом длительных переговоров и компромисса. Благодаря ему Россия вернула своих разведчиков и других специалистов, которые являются высококлассными профессионалами и работали на благо государства. В обмен на них Россия передала Западу в основном политических болтунов и русофобов, которые были очень неприятны в России, но уже не приносили существенного вреда стране, так как они были осуждены и отбывали наказание. На Западе их быстро забудут, и в рамках своей деятельности они смогут лишь пропагандировать свои русофобские идеи среди тех, кто покинул Россию, добавил политолог.

«Этот обмен показал, что Россия не бросает своих. Встретив их в аэропорту, президент России Владимир Путин продемонстрировал неформальное отношение и к самому обмену, и к разведчикам, и к другим участникам процесса. Это было проявление искренней человеческой теплоты», — подчеркнул Безпалько.

В свою очередь политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что этот обмен — яркий пример общепринятой международной практики по возвращению граждан на родину.

Благодаря ему Россия смогла вернуть своих сограждан, которые на деле доказали свою преданность стране и будут продолжать работать в интересах национальной безопасности России, пояснил он.

«Этот обмен готовился на протяжении двух лет и спустя этот достаточно длительный срок был реализован. Далеко не все политики и государства охотно идут на многосторонний обмен. Однако этот обмен состоялся, что показывает, что через компромиссы и переговоры можно достичь результата», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, в ходе обмена Россия передала Западу осужденных за шпионаж граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, получившую срок за фейки против российской армии Алсу Курмашеву, обвинённого в госизмене обладателя грин-карты США Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом).

Также были выданы граждане Германии Рико Кригер (приговорённый к смертной казни в Белоруссии), Герман Мойжес, Кевин Лик (госизмена, имели второе российское гражданство) и Дитер Воронин.

Кроме того, на Запад отправили россиян — Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), Александру Скочиленко, Олега Орлова (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), Андрея Пивоварова (руководство нежелательной организацией), Ксению Фадееву, Вадима Останина и Лилию Чанышеву (организация экстремистского сообщества).

В Россию в обмен вернули Вадима Красикова (сидевшего за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артёма и Анну Дульцевых, их двоих детей, Михаила Макушина, Павла Рубцова (обвинённых в шпионаже), Романа Селезнёва и Владислава Клюшина (кибершпионаж), а также Вадима Конощенка (контрабанда).

Президент России лично вышел к трапу прилетевшего 1 августа из турецкой Анкары самолёта, чтобы приветствовать освобождённых россиян.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател 1 августа заявил, что состоявшийся масштабный обмен — это «не какая-то перезагрузка отношений», никаких изменений в отношениях двух стран ждать не стоит, в том числе в вопросах конфликта на Украине.