Москва, 2 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Более 160 тыс. услуг оказали участникам спецоперации и членам их семей в столичном едином центре поддержки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости

Так, действующим или бывшим военнослужащим и их семьям предоставляют юридические консультации по вопросам военного и гражданского права, а также психологическую помощь ведущих специалистов Москвы.

Также участникам СВО помогают оформлять льготы, выплаты и прочие меры поддержки. Военнослужащим оказывают помощь в восстановлении, протезировании, обеспечении техническими средствами реабилитации и адаптации после боевых травм.

Помимо этого, в столичном центре поддержки реализуется программа, позволяющая вернуть ветеранов к гражданской жизни после окончания службы. Для детей, воспитывающихся в семьях военных, открыт летний досуговый центр.

Единый центр поддержки работает со вторника по воскресенье, с 9:00 до 21:00, по адресу: Береговой проезд, 8, с. 2.