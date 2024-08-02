Москва, 2 августа, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, осуждённый на родине за добровольное участие в спецоперации, сумел вернуться в Россию и уже получил паспорт гражданина России.

ИА Регнум

«Я очень рад, что стал гражданином России. Получение паспорта для меня было большим трудом. Я благодарен всем, кто мне помогал», — поделился Аскар с ИА Регнум.

Кубанычбек в начале лета подписал контракт с Министерством обороны РФ. Все это время мужчина находился в пункте отбора и добивался получения паспорта. После успешного обретения гражданства Аскар полетит в воинскую часть для прохождения службы и защиты России.

ИА Регнум

В прошлом году киргизский суд приговорил Аскара к десяти годам лишения свободы, но Верховный суд страны в январе 2024 года заменил реальный срок на семь лет условно и три года под надзором. Мужчина сумел добраться до России, где запросил политическое убежище.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Аскар с 2012 года жил в Москве и работал в кино — помощником оператора. После начала СВО он принял решение отправиться на фронт и помочь Донбассу, но в Киргизии был осужден и попал в тюрьму. Ему удалось сбежать в Россию, где ему предоставили убежище.

В получении политического убежища Аскару помогал заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев, который позднее, 7 июня, был убит в Москве преследователем супруги. Аскар переведет заработанные в ходе спецоперации деньги его вдове.