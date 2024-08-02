Калуга, 2 августа, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили контрафакт Marlboro, Kent, Rothmans и белорусских сигарет Корона Kalipso на сумму в 800 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным источников, в четверг, 1 августа, сотрудники ФСБ произвели выемку документов на Калужской табачной фабрике (КТФ), а также на складах и офисах её зависимых компаний. В мероприятиях участвовали и сотрудники Федеральной налоговой службы.

Как пояснил один из источников, эти мероприятия связаны с пресечением выявленных фактов производства неучтенной табачной продукции и уклонением от уплаты налогов.

Источник добавил, что на складах КТФ были найдены контрафактные сигареты, производившиеся под видом настоящих на калужской фабрике. По его словам, сотрудниками ФСБ было изъято более 6,2 млн пачек таких сигарет, а также около 500 тысяч поддельных марок «Гознака» и 300 тысяч поддельных акцизных марок Белоруссии.

«Стоимость контрафактных немаркированных сигарет, в том числе с нанесёнными поддельными марками акцизного сбора, составляет около 800 млн рублей», — отметил один из источников издания.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля в Перми ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя. Сотрудники ФСБ изъяли 45 тонн спиртосодержащей жидкости.

Ранее пресс-служба ГУ МВД Иркутской области проинформировала об обнаружении сети сбыта контрафактного алкоголя и сигарет.