Москва, 2 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы 61-летний мужчина устроил поджог и попытался покончить с собой в здании МФЦ. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Соцсети Службы спасения на месте происшествия

ЧП произошло на Новоясеневском проспекте на юго-востоке Москвы. Прибывшие медики госпитализировали мужчину. Из здания МФЦ эвакуировали посетителей и сотрудников.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля мужчина попытался поджечь неустановленный предмет возле Мавзолея на Красной площади в Москве. В результате инцидента мужчина получил небольшие ожоги. Само возгорание было оперативно ликвидировано подоспевшими сотрудниками полиции.