Москва, 2 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Совет Федерации России 2 августа одобрил закон, который разрешает судебным приставам применять огнестрельное оружие, специальные средства и физическую силу при определённых обстоятельствах.

Константин Чалабов/РИА Новости

Право применения оружия и спецсредств, согласно действующему законодательству, ранее имели только приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Принятый закон распространяют норму на всех сотрудников органов принудительного исполнения.

Согласно документу, в случае применения силы, оружия или спецсредств судебный пристав обязан сообщить об этом руководству и предоставить рапорт о случившемся в течение 24 часов.

В случае, если из-за действий пристава гражданин получил ранения или погиб, сотруднику следует сообщить об этом прокурору и родственникам пострадавшего и по возможности сохранить место происшествия без изменений. За превышение своих полномочий пристав понесёт ответственность.

Как передавало ИА Регнум, ранее комиссия по законопроектной деятельности правительства России поддержала законопроект Минюста о наделении судебных приставов полномочиями применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие.

14 июня Министерство юстиции подготовило правки в законопроект об уголовно-исполнительной системе, предполагающий расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Правки затрагивают вопрос применения физической силы, спецсредств (наручников, электрошокеров, палок и газовых устройств) и оружия при задержании осуждённых. Уточняется, что изменения коснутся задержания преступников, которые оказывают сопротивление либо пытаются причинить вред окружающим или себе.