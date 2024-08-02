Ростов-на-Дону, 2 августа, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы Даниила Камнева (внесён в список террористов и экстремистов), который участвовал в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, по делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края.

Эрик Романенко/ТАСС Даниил Камнев

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы», — сказал судья.

В ходе прений прокурор просил назначить Камневу 28 лет лишения свободы. Он полностью признал свою вину по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.

В частности, по данным гособвинителя, в сентябре 2020 года Камнев присоединился к ячейке запрещённого на территории России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, однако осуществить задуманное они не успели, так как были задержаны силовиками.

16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых, в том числе Камнев, смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К СИЗО прибыли сотрудники ОМОН, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал. Позднее стало известно, что один из участников захвата заложников выжил. Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»).