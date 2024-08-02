Москва, 2 августа, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по постановке на воинский учёт.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Документ предполагает внесение поправок в действующий закон «О гражданстве», согласно которым неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт может стать основанием для прекращения российского гражданства.

Органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учёта сведения о мужчинах перед приведением их к присяге гражданина России.

Согласно действующему законодательству, лишить российского гражданства могут в том числе за представление заявителем поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения заявителем заведомо ложных сведений, что, в свою очередь, выражается в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. Поправки к закону дополняют это положение закона, уточняя, что неисполнение российского законодательства выражается в том числе и в неисполнении обязанности по постановке на воинский учёт.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Госдума одобрила этот закон в первом чтении и в целом.

В конце 2023 года впервые лишили гражданства новых граждан РФ, уклонившихся от постановки на воинский учет. Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил о необходимости ужесточить правила предоставления российского гражданства. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в свою очередь предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.

Ранее 31 июля МВД сообщило, что в первом полугодии 2024 года за нарушения уголовного законодательства российских паспортов были лишены около тысячи натурализованных граждан. Более чем в половине случаев гражданство прекращалось за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Президент России Владимир Путин заявил в апреле, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне призвал прекратить практику покупки гражданства России. По его словам, профильные структуры близки к тому, чтобы концептуально оформить новую миграционную политику в стране.