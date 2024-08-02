Берлин, 2 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Германия, чья уязвимость в экономической и военной сферах усилилась с 2022 года, окажется проигравшей стороной по итогам украинского конфликта. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 августа в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

По словам главного редактора издания Эрика Гуйера, ещё до завершения конфликта обозначились победители и проигравшие, причём Германия явно относится к числу последних. Ещё несколько лет назад ФРГ считали ведущей державой в ЕС, а бывшего канцлера Ангелу Меркель — самой влиятельной женщиной в мире. Теперь вряд ли кому-то придёт в голову называть самым влиятельным действующего канцлера Олафа Шольца.

Он отметил, что за последние два года ни одна из европейских стран не стала так сильно зависеть от курса США, России и Китая, как ФРГ. Сегодня Германия слаба в военном отношении, поляризована между Востоком и Западом и более уязвима экономически, чем была на протяжении долгого времени.

В частности, выросла зависимость Берлина от США в военной сфере, указал Гуйер, а это может дорого обойтись, если на ноябрьских выборах победит республиканец Дональд Трамп. Он может заставить страны Европы, в том числе Германию, выделять на оборону гораздо больше, чем 2% ВВП.

Под давлением Трампа Берлин может прекратить попытки улучшить экономические отношения с Китаем, а это чревато большими потерями для экономики, и без того ослабленной из-за энергетических проблем, добавил эксперт.

Гуйер указал и на растущую поляризацию немецкого общества на фоне конфликта Киева и Москвы. Восточная и западная части страны резко разграничены в культурном и политическом отношении, западные немцы совершенно по-разному относятся к России и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее оппозиционный немецкий политик Ральф Нимайер заявил, что власти ФРГ не верят в способность Киева победить в конфликте, поэтому приняли решение сократить расходы на помощь Украине.