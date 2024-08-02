Вашингтон, 2 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Американка Бриттни Грайнер заявила, что рада за семьи людей, оказавшихся на свободе после обмена с участием России, США Германии и ряда других стран Европы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Бриттни Грайнер

«Любой день, когда американцы возвращаются домой, это победа. Это очень эмоциональный момент. Уверена, что всю радость от него мы ещё прочувствуем. Это огромная победа», — сказала она в беседе с The Washington Post.

Она напомнила, что в 2022 году была обменяна на россиянина Виктора Бута. Грайнер добавила, что очень рада, что смогла пройти «через эту программу и полноценно вернуться к обычной жизни».

Как передавало ИА Регнум, в России Грайнер выступала за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК с 2015 года. В феврале 2022 года спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив при ней наркотики.

В августе того же года Химкинский городской суд в Подмосковье приговорил ее к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. В декабре Грайнер обменяли на Виктора Бута, которого в США в 2012 году осудили на 25 лет тюремного заключения.

1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившиеся в заключении в семи странах НАТО. В аэропорту Внуково россиян встретил Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

Глава государства на встрече также заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат государственные награды.

Ранее ФСБ опубликовала видео с россиянами, которые были освобождены в рамках обмена заключёнными со странами Запада. Все освобождённые, в том числе дети, сели в самолёт в турецкой Анкаре.