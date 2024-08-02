Пленный сообщил о производящей боеприпасы с хлорпикрином лаборатории ВСУ
Пленный: украинская химлаборатория в ДНР выпускала боеприпасы с хлорпикрином
Москва, 2 августа, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Химическая лаборатория Вооружённых сил Украины, работающая в Донецкой Народной Республике (ДНР), производит боеприпасы с хлорпикрином, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом сообщил взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, работавший на разгрузке резурвуаров с газом в этой лаборатории.
«Это подразделение учит другие подразделения делать такие же бомбы. Химические, зажигательные, фугасные и тому подобное», — передаёт его слова ТАСС.
Пленный добавил, что в химических боеприпасах используется хлорпикрин, который выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей. Само вещество хранят в специальных запечатанных бочках. Его сначала сбрасывают на блиндажи, чтобы тем самым выкурить пехоту, а потом добивают дронами-камикадзе или сбросом осколочных боеприпасов.
Как сообщало ИА Регнум, 26 мая полковник запаса ВС РФ Геннадий Алёхин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие во время боёв рядом с городом Липцы Харьковской области, в связи с чем военнослужащие России были вынуждены отойти на заранее подготовленные позиции.
Ранее жители села Семёновка в ДНР сообщили, что ВСУ применяли против них боевые отравляющие вещества. Они пояснили, что боеприпас с химоружием сбросил на село украинский дрон. После произведённой атаки люди были вынуждены дышать через одеяла, чтобы не задохнуться.