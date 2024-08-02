Москва, 2 августа, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил законопроекты, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных в России организаций.

Дмитрий Серебряков/ТАСС

Закон, устанавливающему административную ответственность, вносит поправки в КоАП в части расширения перечня нежелательных организаций. Так, согласно проекту закону, за участие в деятельности нежелательной организации устанавливается наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на срок о двух до шести лет.

В то же время закон, предусматривающий уголовную ответственность за осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ, устанавливает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до четырёх лет с ограничением свободы до двух лет либо лишение свободы на срок от одного до четырёх лет. Данное наказание последует в случае, если ранее лицо уже привлекалось к административной ответственности за участие в деятельности таких организаций.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Государственная дума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях проект поправок к Кодексу России об административных правонарушениях (КоАП) в части ответственности за участие в любых иностранных организациях, признанных в стране нежелательными.

Согласно принятому документу, из статьи 20.33 КоАП («Участие в деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности») исключаются слова «неправительственная». Соответственно, правонарушители будут нести ответственность в том числе за участие в нежелательных организациях, учреждённых зарубежными госорганами.

Действующие меры по статье 20.33 КоАП («Участие в деятельности нежелательной организации») для граждан предусматривают штраф в размере до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, организациям — до 100 тыс. рублей.

Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарёв, объясняя решение разработать законопроект, заявил, что действия ряда иностранных организаций с государственным участием несут угрозу безопасности России, но правовой механизм касается лишь неправительственных структур. Инициатива позволит устранить этот пробел. Поправки также не будут распространяться на международные межправительственные организации, в которых участвует Россия, отметил депутат.