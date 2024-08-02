Москва, 2 августа, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Власти Молдавии, возлагая на СССР вину за голод 1940-х, идут по пути Украины, написал во «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Дмитрий Медведев

«На Украине путь от формализации «голодоморских сказок» в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) занял менее 10 лет», — напомнил он.

По его словам, всё это является звеньями одной цепи — «фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти».

«А всё от «игр» с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу Украины?» — задался вопросом Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что молдавские депутаты рассматривают возможность признать голод 1946–1947 годов геноцидом по примеру «голодомора» на Украине. Также он заявил, что гражданам Молдавии следует назвать себя румынами, если они хотят, чтобы их взяли в «большую семью Евросоюза».

Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор в свою очередь заявил, что прозападные политики, добиваясь признания геноцидом голода в 1946–1947 годах в Молдавии, цинично пытаются отвлечь внимание от политических провалов действующей власти. Шор напомнил, что Гросу обязан Советскому Союзу образованием и профессией, и назвал спикера парламента человеком, «не помнящим родства». Свою карьеру он посвятил борьбе с СССР и Россией, но не хочет видеть, что Молдавия на краю пропасти.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил ИА Регнум, что геноцид советского народа — это крупнейшее преступление в истории человечества, а Запад пытается переписать историю. Он напомнил, что Россия сталкивается с широкомасштабной кампанией по фальсификации истории и искажению исторической правды, которая активно проводится странами Запада.