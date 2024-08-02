Кемерово, 2 августа, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Жителя Кемеровской области задержали по подозрению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщает УФСБ по региону.

ФСБ России. Кадр из видео

Отмечается, в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ задержали 61-летнего жителя региона, придерживавшегося антироссийских взглядов и выражавшего негативное отношение к внешней и внутренней политике России, а также спецоперации. По данным спецслужбы, задержанный направлял в иностранные организации электронные письма, в которых предлагал свою помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

«Контактируя с представителем иностранного государства, выразил готовность оказывать им содействие в поиске важной информации и других средств в борьбе с Российской Федерацией», — пояснили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ).

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Центральный районный суд города Кемерово отправил фигуранта дела под стражу до 26 сентября этого года.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля УФСБ по Херсонской области задержало жителя Новой Каховки по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, с августа 2023 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу СБУ сведений о местах дислокации российских военных, а также вооружения и военной техники ВС России с целью срыва выполнения военными задач в рамках спецоперации.

25 июля ФСБ пресекла деятельность жителя Хабаровска, собиравшего для военной разведки Украины информацию о российских военных. Уточнялось, что 39-летний хабаровчанин, являющийся противником спецоперации и негативно относящийся к политическому строю РФ, принял решение помогать киевскому режиму в ущерб безопасности России. Для этого мужчина начал переписываться в мессенджере с агентом спецслужб Украины, связавшим его с кадровым сотрудником Главного управления разведки украинского минобороны.