Дублин, 2 августа, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Большинство украинцев не верят в победу в конфликте с Россией и считают такой исход событий фантазией, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потрясающее открытие по поводу того, что на самом деле думают те, кому не повезло выбраться с диктаторской Украины Зеленского. Большинство украинцев понимают, что победа в конфликте — это всего лишь фантазия», — пишет Боуз.

По мнению журналиста, в победу Украины верят лишь «эксперты-выдумщики».

В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, который продемонстрировал, что 32% украинцев согласны на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией.

Как передавало ИА Регнум, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что странам Европейского союза следует смириться с поражением Украины и поторопиться заключить мир с Россией.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 18 июля заявил, что страна готова предоставить свою территорию для переговоров представителей России и Украины для урегулирования конфликта.

После визита в Москву 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Однако депутаты Европарламента 17 июля большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящён критике дипломатических визитов Орбана в Россию и Китай.