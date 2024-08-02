Лондон, 2 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Еврокомиссия сформировала специальную группу, которая должна будет выработать стратегию для ЕС в случае победы бывшего американского президента Дональда Трампа на предстоящих выборах главы США. Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times, которая ссылается на источники среди еврочиновников.

AP/TASS

В публикации сказано, что специальная группа была создана на фоне разработки Брюсселем стратегии, в случае резкого изменения политики США по ряду вопросов, включая торговлю и поддержку Украины. Помимо сценария с возвращением Трампа в Белый дом, также разрабатывается стратегия ЕС в случае победы действующего вице-премьера Камалы Харрис.

«Выборы далеки от завершения, поэтому речь идёт о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия при любом исходе», — говорится в статье.

Вместе с этим отмечается, что в спецгруппу вошли еврочиновники, которые представляют определённые подразделения ЕК, включая торговлю, иностранные дела и вопросы конкуренции.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля FT писала, что Евросоюз разрабатывает двухэтапную стратегию в сфере торговли с США на случай, если победит Трамп. Отмечалось, что ЕС намерен принять требования новой администрации, но готов ужесточить подход, если США продолжат повышать тарифы на различные товары.

Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. Так, 25 июля он пообещал добиться мира до своей инаугурации в случае победы на выборах президента США.

1 августа председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва не готова давать оценку плану Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По её словам, Россия не знает, в чём именно состоит мирный план Трампа, а интерпретаторов его мыслей по мирным переговорам «уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта».

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно при Трампе американцы начали санкционную гонку, во время президентского срока бывшего американского лидера ввели огромное количество санкций против России.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава государства отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала специальной военной операции, но Киев этого не захотел.

В июне президент РФ Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.