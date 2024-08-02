Токио, 2 августа, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Японские рыбаки не согласны с позицией официального Токио, которую считают вредящей отношениям с Россией. Об этом заявил 2 августа депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, вернувшийся из поездки в Москву.

KIMIMASA MAYAMA/EPA/ТАСС

В России Судзуки просил помочь японским рыбакам, которые из-за ситуации вокруг маяка на острове Сигнальный лишились возможности добывать морскую капусту в разгар промысла. Ещё одной просьбой было разрешение бывшим японским жителям южной части Курил посещать могилы предков.

«Многие рыбаки считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям», — приводит слова парламентария «Российская газета».

Рыбаки хотят, чтобы отношения России и Японии наладились, они считают, что эти отношения нужно вернуть в хорошее состояние, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в России Судзуки встретился с представителями МИД и Росрыболовства. Он находился в Москве с 29 по 31 июля, а 1 августа вернулся в Японию. В октябре 2023 года Судзуки уже посещал Россию. Он стал первым депутатом парламента Японии, посетившим страну после начала специальной военной операции на Украине.

По словам Судзуки, многие в Японии поддержали его визит в Россию и назвали такое решение правильным. Критика исходила от людей «с низким уровнем понимания», которые не хотят признавать, что с российско-японскими отношениями нужно что-то делать, отметил депутат. етившим Россию после начала специальной военной операции на Украине.