Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Двое детей погибли в результате обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Донат Сорокин/ТАСС

«Двое» — ответили в ведомстве на вопрос, есть ли среди погибших несовершеннолетние.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 августа произошло частичное обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле. Предположительно, причиной инцидента стал взрыв газового баллона.

За сутки поисково-спасательных работ на месте частично обрушившегося многоэтажного дома из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей. Четверо человек погибли.

2 августа пресс-служба минздрава Свердловской области сообщила, что в результате произошедшего пострадали 20 человек, в их числе девять детей.

В связи с обрушением двух подъездов пятиэтажного жилого дома Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).