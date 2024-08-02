Берлин, 2 августа, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Украина стала банкротом, что подтверждает закон о приостановлении выплат по внешнему долгу, подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

ИА Регнум

Он напомнил, что ранее Зеленский просил деньги взаймы у других стран.

«Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась», — констатировал Дотком.

Ранее Дотком призвал страны ЕС смириться с поражением Украины и поторопиться заключить мир с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами, был подписан 31 июля. Верховная рада приняла его 18 июля.

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа поясняла, что приостановка выплат понадобится, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа. В этот день наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Согласно прогнозу британского журнала Economist, власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если им не удастся договориться о реструктуризации долга. Эксперты издания назвали сделку маловероятной.

Публицист и политолог Владимир Скачко отмечал, что если Киеву не удастся договориться о реструктуризации долгов, то практически всё, что так или иначе было обусловлено как залог, официально перейдёт в собственность западных транснациональных компаний.

Агентство Bloomberg 18 июля сообщало, что руководители киевского режима начали второй раунд переговоров с кредиторами для достижения соглашения по реструктуризации долга. Таким образом они пытаются предотвратить дефолт. В июне по итогам первого раунда переговоров соглашение не было достигнуто.