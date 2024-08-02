Москва, 2 августа, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Власти США продемонстрировали безразличие, несправедливость и двойные стандарты, не добившись включения в список обмена заключёнными бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление семьи американца.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела», — заявили его родственники.

По их мнению, такая «вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы».

16 июня 2022 года Химкинский городской суд Московской области приговорил Фогела к тюремному сроку за контрабанду наркотиков. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившиеся в заключении в семи странах НАТО. В аэропорту Внуково россиян встретил Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

2 августа на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд прибыл самолёт с группой освобождённых в результате обмена американцев.