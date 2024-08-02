Вашингтон, 2 августа, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране не поспособствовало достижению перемирия в секторе Газа. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден на военной базе Эндрюс под Вашингтоном после встречи американцев, которые были освобождены в результате обмена заключёнными между Россией и США.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Это не помогло», — ответил президент США на вопрос корреспондентов, считает ли он, что перспективы прекращения огня в Газе были разрушены в связи с убийством Хании.

Как сообщало ИА Регнум, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли ночью 31 июля в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. Он прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

1 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре осудили политическое убийство Исмаила Хании, указав на неприемлемость политических убийств и опасные последствия таких действий. Также Лавров призвал все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации.

Представитель организации в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.