Пермь, 2 августа, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Пассажирский поезд Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае, сообщил 2 августа в Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Он уточнил, что авария произошла на территории Горнозаводского округа, пострадал водитель грузовика. Состав отогнали на станцию Европейская, пассажиры не пострадали.

«Среди пассажиров поезда пострадавших нет», — написал Махонин.

Для выяснения обстоятельств происшествия создали оперативный штаб. Людям окажут всю необходимую помощь, ситуацию держит на контроле краевой минздрав, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом. Десять вагонов сошли с рельсов, семь из них перевернулись.

В результате ЧП пострадали 140 человек, 55 были госпитализированы. По состоянию на 31 июля в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону оставались десять пострадавших, в том числе один ребёнок.

Авария произошла из-за того, что водитель грузовика выехал на переезд на красный сигнал светофора, сообщили в МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.