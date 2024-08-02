Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Двадцать человек, в том числе девять детей, пострадали при обрушении дома в Нижнем Тагиле, сообщает 2 августа пресс-служба минздрава Свердловской области.

Донат Сорокин/ТАСС

«По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадали 20 человек, из них 9 детей», — говорится в сообщении, данные приводятся по состоянию на 10:00.

Одна из пострадавших девочек — в тяжёлом состоянии, её готовят к транспортировке санавиацией в областной центр.

Всего госпитализированы 11 человек, в том числе пятеро детей. Пятеро пациентов — трое детей и двое взрослых — находятся в больницах Екатеринбурга. Ещё пятеро пострадавших отказались от госпитализации и получили помощь амбулаторно.

Двое пострадавших взрослых находятся в отделении реанимации, один — в травматологическом отделении Городской больницы №1 Нижнего Тагила. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое и среднетяжёлое, уточнили в минздраве.

Ранее в МЧС информировали, что из-под завалов извлекли 15 человек, в том числе семерых детей разного возраста. Самому младшему из них — три месяца. Ещё четыре человека найдены погибшими.

Как сообщало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на месте трагедии. Жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на газовую компанию ГАЗЭКС.