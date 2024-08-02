Москва, 2 августа, 2024, 07:41 — ИА Регнум. В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ, сообщили 2 августа в Министерстве обороны РФ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

В Telegram-канале ведомства уточнили, что за ночь было уничтожено два украинских БПЛА самолётного типа в Курской области.

Также четыре вражеских беспилотника перехватили над территорией Краснодарского края.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе в ночь на 2 августа сбили несколько воздушных целей ВСУ, которые, по предварительной информации, были начинены поражающими металлическими элементами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Позднее в городе оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за множества разбросанных на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. На месте развернули оперативный штаб, задействовали службы разминирования, которые решали вопросы с возможностью транспортировки части сбитой ракеты для дальнейшего уничтожения на полигоне.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 августа проинформировал, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 снарядов HIMARS и 61 беспилотник ВСУ. Также были поражены три американские пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.