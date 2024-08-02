Штат Мэриленд, США, 2 августа, 2024, 07:17 — ИА Регнум. На авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд прибыл самолёт с группой освобождённых в результате обмена американцев. Их встретит президент США Джо Байден.

ЦОС ФСБ России Гражданин США Пол Уилан

Борт приземлился около 23:40 по местному времени (около 06:40 мск). Вместе с Байденом американцев поприветствуют вице-президент Камала Харрис, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и ряд других чиновников.

Самолёт доставил в США осуждённых в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего американского военного Пола Уилана, получившую срок за фейки против российской армии Алсу Курмашеву.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившиеся в заключении в семи странах НАТО. В аэропорту Внуково россиян встретил Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

Бывшего американского морского пехотинца Уилана осудили в России на 16 лет колонии за шпионаж в 2020 году. В конце 2018 года его задержали. Сообщалось, что он получил список сотрудников одного из российских силовых ведомств на электронном носителе.

В марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Он собирал данные об одном из оборонных предприятий, составляющие государственную тайну. Суд также приговорил его к 16 годам заключения.