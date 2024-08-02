Белград, 2 августа, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич считает, что миром правит сумасшествие, после того, как алжирский спортсмен, не прошедший в 2023 году гендерный тест, одержал победу над женщиной-боксёром из Италии на Олимпийских играх в Париже.

Иван Шилов ИА Регнум Трансгендер

Итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 кг, практически сразу сдалась — после 46 секунд в бое 1/8 финала боксёрского турнира против алжирки Иман Хелиф.

Ранее МОК одобрил участие Хелиф в женском турнире, несмотря на то, что тест показал наличие в её организме XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона.

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — заявил Вучич журналистам 1 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Анджела Карини отказалась продолжать бой с Иманом Хелифом, который идентифицирует себя как женщину.

30 июля Международный олимпийский комитет допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Имана Хелифа из Алжира, а также Линь Юйтин из Тайваня. По словам представителя комитета было установлено, что они являются женщинами. Позже он призвал не оказывать давление на спортсменок, так как на данном этапе они соответствуют требованиям.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал допуск двух боксёров-трансгендеров до Олимпийских игр, отметив, что они используют своё преимущество, приходя в женские виды спорта. Валуев добавил, что это совершенно несправедливо.